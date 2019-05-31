شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروعات لرفع كفاءة منظومة المخلفات فى محافظة الجيزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظة الجيزة خطتها لرفع كفاءة منظومة المخلفات والبيئة بشكل عام، فأنه من المنتظر أن يتم تنفيذ 5 مشروعات بيئية، خلال الفترة المقبلة، لمواجهة التحديات البيئية.
والمشروعات البيئية هى:
1- إنشاء مدفن صحى أمن للتخلص من المخلفات الصلبة، حيث لا يوجد فى نطاق المحافظة سوى مقلب شبرامنت، وهو مقلب مكشوف مما يؤدى إلى اشتعال المخلفات به.
2- إنشاء مجمع محارق للنفايات الطبية الخطرة، مطابق للمواصفات والاشتراطات البيئية والصحية، حيث لا يوجد بالمحافظة إلا مجمع بشبرامنت يضم 19 محرقة، وينجم عنه بعض المشاكل البيئية والصحية.
3- إنشاء خلايا بالمدفن الآمن للتخلص من المخلفات الخطرة "الصلبة والسائلة"، منها الرماد الناتج عن حرق المخلفات الطبية، ونواتج الفرم والتعقيم الناتج عن جميع المنشآت الصحية، والمخلفات الإلكترونية.
4- إنشاء مصانع للسماد وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، لإعادة استخدامها مرة أخرى، والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة، واستخدامها فى إنتاج الوقود الحيوى.
5- إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الخدم والبناء، لإعادة استخدامها فى عمل بلدورات للأرصفة وبلوكات للمبانى.
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