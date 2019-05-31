شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رحلات تتأخر عن مواعيد إقلاعها بمطار القاهرة لظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى اليوم ، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب ظروف التشغيل، وارتفاع كثافة التشغيل فى المطارات الخارجية لبعض الرحلات.

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وقالت مصادر، أن رحلتين لخطوط طيران تأخرتا عن الإقلاع فى المواعيد المقررة فى جداول التشغيل، وهما رحلة رقم 266 والمتجهة الى الرياض ورحلة رقم 895 والمتجهة الى الدمام بالمملكة العربية السعودية، إضافة الى تاخر رحلة الخطوط التركية رقم 695 والمتجهة إلى إسطنبول.

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط الأردنية رقم 812 المتجهة إلى عمان، ورحلة طيران الخليج رقم 70 المتجهة إلى البحرين،تأخرتا بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.