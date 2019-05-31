شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تجدد 10 جرارات بنظام التجديد الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت الورش الفنية التابعة لقطاع الدعم الهندسي بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، برئاسة المهندس مجدي محمدين، 10 جرارات بنطام التجديد الشامل، وذلك لانضمامهم إلى أسطول الشركة من المعدات ونزولهم إلى الخدمة بكفاءة عالية لاستيعاب حركة التشغيل.

وشملت أعمال التجديد، الذي قام بها رجال الورش الفنية، تركيب محرك جديد، وفتيس جديد، وتركيب دوائر كهربائية جديدة، وشمل التجديد أيضًا تركيب طنابير وكاوتش جديد مع تصنيع كراسي جديدة وتشغيل كشافات الإضاءة، وتركيب ألات جر جديدة، مع معالجة كاملة لجسم الجرار من الخارج بالكامل ودهانه.

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يذكر أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، انتهت من تجديد عدد 6 جرارات وتم انضمامهم لأسطول الشركة من المعدات خلال الشهر الماضى، وجارٍ الآن الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيره لتشطيب عدد 4 جرارات أخرى ليتم نزولهم للخدمة.