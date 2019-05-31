شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أنشطة تكافيلية وحفلات إفطار بالتعاون بين "التضامن" والمجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من الفعاليات خلال شهر رمضان المعظم على مستوى محافظات الجمهورية والتى تضمنت حفلات إفطارمتضمنة عدد من الانشطة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

ففى محافظة أسيوط صرحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط أنه تم توزيع 2000 كرتونة من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى بقيمة 80000 جنيه تضمنت أنواع عديدة من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والفقيرة وقد تم اختيار 150 أسرة بكل مركز من مراكز المحافظة وكانت الأولوية للمرأة المعيلة والاسر الاولى بالرعاية.

بينما شهدت محافظة الوادى الجديد وتحت رعاية محافظ الوادى الجديد ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وبالتنسيق مع شركاء التنمية من الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني تنظيم عدد من حفلات الافطار للايتام والاسر الاولى بالرعاية من مستحقي الضمان وتكافل وكرامة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن اضافة الى توزيع المساعدات المالية والعنية، كما تم اقامة حفلات افطار للقرى الاكثر احتياجا بكافة مراكز المحافظة.

وفى محافظة الاقصر نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالاقصراكبر مائدة افطار بالتنسيق مع محافظة الاقصر و30 جمعية أهلية بساحة ميدان أبو الحجاج تضمن برنامج الافطار عدد من الأغانى والابتهالات الدينية.

وفى محافظة سوهاج نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج بحضور د. أحمد الانصارى محافظ سوهاج وعدد ممن نواب مجلس الشعب ووكلاء الوزارات حفل افطار جماعى لعدد1700صائم من الأيتام وذوى الاعاقه بحضور د احمد الانصارى محافظ سوهاج وعدد ممن نواب مجلس الشعب ووكلاء الوزارات.

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كما شهدت الدقهلية فعاليات تنظيم إفطار الوحده الوطنيه للايتام والمسنين بميت غمر والذى نظمته مديريه التضامن الاجتماعى بالدقهلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهليه و عبد الفتاح يوسف وكيل وزاره التضامن الاجتماعى بالدقهليه حيث تضمن حفل الافطار تقديم فقرات فنيه و ترفهيه وفى نهايه الاحتفاليه تم تقديم الهدايا للابناء من دور الرعاية المشاركين بحفل الافطار من جمعيه تحسين الصحه النسائيه بميت غمر وصديقات الكتاب المقدس والمسنين من دار الولاء ومارى جرجس لرعايه كبار السن .