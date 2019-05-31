- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن فيها حاجة حلوة.. رجال الشرطة يقدمون كعك العيد للمرضى بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار عدداً من ضباط الشرطة ووفد من ضباط قطاع المشروعات والتنمية ومشرفى منظومة آمان الخير بعض المستشفيات للاطمئنان على المرضى وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لهم الشفاء العاجل، فضلاً عن تقديم كعك العيد لهم.
يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعى لرجال الشرطة لتحقيق التواصل مع كافة أطياف الشعب من خلال القيام بالعديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية ومشاركة المواطنين الاحتفال بتلك المناسبات.
جانب من الزيارة
زيارة المرضى
زيارة رجال الشرطة للمرضى
مشاركة المرضى فرحة العيد
كانت هذه تفاصيل خبر فيها حاجة حلوة.. رجال الشرطة يقدمون كعك العيد للمرضى بالمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.