إدارة تصاريح العمل تستأنف عملها ثانى أيام العيد مراعاة لمصالح المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالدراسة إبتداءً من ثانى أيام عيد الفطر المبارك، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد والراغبين فى استخراج تصاريح العمل.

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