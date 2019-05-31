شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاو»: 11 توصية لمواجهة «دودة الحشد» للحد من أضرارها على الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، إنه يمكن مواجهة دودة الحشد الخريفية بحيث لا تدمر سبل عيش السكان، خاصة لأولئك الذين يعتمدون على الزراعة في توفير منتجاتهم الغذائية وحياتهم اليومية، والتي شملت عددا من التوصيات وهي:

1- يجب على المزارعين أن يعرفوا كيفية التعرف على دودة الحشد الخريفية وأضرارها، وأن يفهموا سلوكها.

2- عليهم أن يتعلموا كيفية مراقبتها، وكيفية تحديد أفضل الطرق للتعامل معها وخفض تأثيرها.

3- ازرع الذرة مع محاصيل أخرى مثل الكاسافا أو البطاطا الحلوة.

4- تجنب الزراعة المتأخرة.

5- قم بالتقاط وقتل البيوض واليرقات الموجودة على أوراق نبات الذرة،

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6- رش الذرة المصابة بالمبيدات النباتية.

7- ضع الرماد أو التربة أو الرمال في قلب النبتة (الذي تقتات عليه الدودة).

8- قم بحماية وتشجيع وجود العوامل البيولوجية الطبيعية التي تحمي النباتات «أصدقاء المزارع»، المزارعون يستطيعون التعامل مع دودة الحشد الخريفية بطريقة لا تهدد البيئة والصحة.

9- تنويع المحاصيل وغيرها من النباتات والعضويات الفطرية والفيروسية، والمراقبة والتعلم المستمرين.

10- التعامل مع دودة الحشد الخريفية تبدأ من الوقاية.

11- نشر الوعي بدودة الحشد الخريفية يبن المزارعين والزراعيين العاملين على الخطوط الأمامية.

12- يجب استخدام أنظمة الإنذار المبكر على مستوى المجتمعات واستخدام الموارد المتوفرة ومن بينها دليل الفاو حول دودة الحشد الخريفية.