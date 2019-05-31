شكرا لقرائتكم خبر عن خطة «الزراعة» لمكافحة دودة الحشد الخريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، الخطوات الأساسية في إدارة دودة الحشد الخريفية والتحكم والسيطرة على نشاطها للحد من تأثيرها على الإنتاج الزراعي المصري. وشملت هذه الخطوات ما يلي:

الخطوة الأولى- المنع والحماية: وتتمثل في أغلب الأحيان في الوسائل الزراعية وإزالة العوائل المصابة والمنزرعة في غير الميعاد المناسب.

الخطوة الثانية- المتابعة والملاحظة: وتتمثل في متابعة المحصول ورصد ما يحدث به من تغيرات، وتشخيص المشكلة وتحديد الأهمية الاقتصادية للآفة والحد الاقتصادي للضرر ثم اتخاذ قرار المكافحة.

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الخطوة الثالثة- التدخل: وتتمثل في تحديد الوسيلة المثلى للمكافحة ووقت التدخل وتبدأ باستخدام الأعداء الحيوية (التريكوجراما والمتطفلات والمفترسات والفيروس المتطفل على دودة الحشد الخريفية (NPV ).

برنامج المكافحة المقترح ضد الآفة على محاصيل الخضر: في حالة الظهور الوبائي للآفة: تتم المعاملة فور اكتشاف الإصابة بأحد المبيدات التجارية المسجلة والموصى بها.

يتم تنفيذ البرنامج التالي وفقاً لعمر المحصول:

الزراعة تعلن الخطوات الأساسية لإدارة دودة الحشد الخريفية

برنامج المكافحة المقترح ضد الآفة على محصول الذرة والمحاصيل الحقلية

في حالة الظهور الوبائي للآفة: تتم المعاملة فور اكتشاف الإصابة بأحد المبيدات التجارية المسجلة والموصى بها.