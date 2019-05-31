شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي خطورة دودة الحشد الخريفية على الإنتاج الزراعي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» تقريرا يوضح أسباب خطورة دودة الحشد الخريفية التي دخلت مصر، وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رسميا عن اكتشاف وجودها في أحد المناطق بمحافظة أسوان، على الإنتاج الزراعي، وتشمل الآتي:

1- دودة الحشد الخريفية تتغذى على أكثر من 80 محصولاً من بينها الأرز، السيرجوم (الذرة الرفيعة)، الدُخن، قصب السكر، ومحاصيل الخضروات والقطن، ولكنها تفضل الذرة.

2- في أفريقيا، أصابت دودة الحشد الخريفية ملايين من هكتارات الذرة التي تعتبر محصولاً أساسياً في القارة.

3- في معظم مناطق أمريكا الشمالية، تصل دودة الحشد الخريفية موسمياً، وبعد ذلك تموت في أشهر الشتاء الباردة. ولكن في معظم أنحاء أفريقيا التي لا تشهد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، تعيش دودة الحشد الخريفية على مدار العام مسببة قلقاً دائماً للمزارعين.

4- من هم هؤلاء المزارعون الأكثر تأثرا، هم في غالبيتهم من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يزرعون الذرة على أقل من هكتارين من الأرض.

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5- دودة الحشد الخريفية تؤثر على أضعف فئات السكان في أفريقيا وهم صغار المزارعين الذي يجدون صعوبة أصلا في تلبية احتياجاتهم اليومية، وتوفير ما يكفي من الطعام لأسرهم.

6- دودة الحشد الخريفية تترك أثراً مدمراً وتستمر في التسبب في دفع المزيد من الأشخاص نحو الجوع.

7- إذا لم يتم مواجهة دودة الحشد الخريفية فقد تهدد الأمن الغذائي لأكثر من 300 مليون شخص في أفريقيا.

8- قد تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى 4.8 مليار دولار من إنتاج الذرة لوحده.

9- تطير هذه الدودة بسرعة كبيرة، ويمكن ليرقاتها أن تقطع ما يصل إلى 100 كلم في الليلة الواحدة.

10- كما أنها قادرة على الهجرة لمسافات طويلة. وتتوالد بشكل كبير حيث يمكن لليرقة خلال حياتها أن تضع ما يقرب من ألف بيضة.

11- باختصار، فإن دودة الحشد الخريفية ستواصل انتشارها.