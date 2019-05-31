شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التميز في الزراعة: خطة لربط خريجي كليات الزراعة بسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق المشاركون في ورشة العمل التي نظمها مشروع مركز التميز في الزراعة Center of Excellence for Agriculture (COEA)، الممول بإجمالي 30 مليون دولار من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومقره الرئيسي بكلية الزراعة- جامعة القاهرة، برئاسة الدكتورعمرو مصطفى، للجنة التنفيذية، على أهمية دور القطاع الخاص والشركات الزراعية في الاستفادة من خريجي كليات الزراعه في توفير فرص العمل التي تنهض بالقطاع الزراعي وتستفيد من شباب الخريجين وفقا لاحتياجات سوق العمل لكل شركة من الشركات العاملة في هذه المجالات، مع البحث عن آلية تضمن تطوير المناهج العلمية بما يلبي هذه الاحتياجات للنهوض بالزراعة المصرية.

شدد الدكتور سعد نصار، رئيس المجلس الاستشاري لمشروع مركز التميز في الزراعة، على أهمية العمل من خلال مجلس الشراكات بين القطاع العام والخاص لخلق باب جديد في مجال الزراعة يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية من رجال الأعمال والعاملين بالمجال الأكاديمي، مشيرا إلى أهمية العمل بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأمريكية والتعاون بين الجانبين في نقل الخبرات لتطوير وحل مشاكل الزراعة في مصر وأهمية مشاركة رجال الأعمال لتحقيق وتعزيز أهداف المشروع.

ولفت «نصار»، في كلمته خلال ورشة العمل التي نظمها مشروع مركز التميز ضمن الجلسة الإرشادية للربط بين رجال الاعمال والعاملين بالمجال الأكاديمي، إلى أهمية أن تعمل اللجنة الخاصة والتابعة لمركز التميز بكلية الزراعة جامعة القاهرة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والربط بين رجال الاعمال والعاملين بالمجال الاكاديمي لخلق شراكات قوية بين القطاعين والاستفادة من الجانب العلمي من العاملين في حل مشاكل الزراعة التي يواجها السوق المصري الزراعي.

وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية أن ذلك من شأنه تطوير سبل المعرفة فيما يخص البحت العلمي وتسهيل وخلق حلقة وصل بين الجانب الأكاديمي والقطاع الخاص لتطوير السوق الزراعى في مصر والعمل على إيجاد حلول مبنية على أسس بحثية حديثة فيما يخدم السوق الزراعى في مصر.

وذكر أن مصر تعمل على تقليل الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح والذرة والزيوت من خلال التوسع الرأسي لزيادة إنتاجية محاصيل الحبوب وفقا لاستراتيجية الزراعة المصرية 2030، والتي تعتمد خططها على تنفيذ آليات لتحقيق هذه الأهداف من خلال تطوير البحوث العلمية واستنباط أصناف وسلالات جديدة ذات إنتاجية عالية.

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وأشار إلى أن مصر تعتمد على رفع كفاءة مواردها المائية والارضية في ظل التحديات المائية التي تواجهها، فضلا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدا أهمية دور البحوث العلمية في التوصل إلى أصناف أكثر تحملا للحرارة والجفاف وملوحة التربة الناتجة عن هذه التغيرات.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة نجلاء عبدالله، رئيس الفريق المصري لمركز التميز في الزراعة، إلى أهمية المشروع وأهمية التعاون بين القطاعين وخبرات العاملين بالمجال الأكاديمي والبحث العلمي في تحقيق متطلبات القطاع الخاص، موضحة أن أهمية احتضان المؤسسات والأفكار البحثية، وتشجيع البحوث التي يرعاها المشروع في 7 مجالات تتعلق بالتصنيع الزراعي وخاصة الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية وإنتاج المحاصيل الحقلية والصوب الزراعية وريادة الاعمال الزراعية.

ولفتت «عبدالله» إلى أهمية الدعم والتعاون المقدمة من تحالف الجامعات المصرية الحكومية (جامعة القاهرة وجامعة أسيوط وجامعة قناة السويس وجامعة بنها وجامعة عين شمس) لتحالف أكبر الجامعات الأمريكية من ذوى الترتيب المتقدم عالمياً في القطاع الزراعي (جامعة كاليفورنيا ديفيس الثانية عالميا ًوجامعه ولاية ميتشيجان الحادية عشر عالميا وجامعة بوردو الثانية عشر عالميا) بقيادة جامعه كورنيل السادسة عالمياً والممثل الرئيسي للمشروع ومختلف الشركات الكبرى في القطاع الزراعي له دور فعال في إنشاء رابط قوي بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك الوكالات الحكومية والجامعات والمؤسسات البحثية، وبناء قاعدة بيانات لتطوير القطاع الزراعي، والعمل على استدامة أنشطة المشروع وأهدافه، وتأمين تمويل إضافي لمبادرات COEA من البرامج والمؤسسات الحكومية الأمريكية والقطاع الخاص الأمريكي والمصري لتحقيق وتعزيز أهداف المركز في التنمية المستدامة.

وأكدت على عمل المركز على عدة محاور لجذب الطلاب غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء للتشجيع على العمل في القطاع الزراعي وذلك من خلال تقديم منح دراسية وعمل دعم لدورات تدريبية بالإضافة إلى تفعيل التبادل العلمي لمختلف الباحثين في القطاع الزراعي.

بدوره، قال الدكتور وليد ضياء الدين، المستشار الفني لمركز التميز في الزراعة، إن المشروع يهدف إلى إشراك رجال الأعمال والعاملين بالمجال الأكاديمي في تحديد التحديات التي تواجهها الزراعة ومجال الاعمال الزراعية في مصر والعمل على تطوير وطرح حلول تتناسب مع متطلبات السوق المصرى الزراعى وتواكب الاحتياجات المتغيرة في مجال الاعمال الزراعية وتطوير الزراعة المصرية.

وأضاف «ضياء الدين» أن المركز يعمل على تطوير الأبحاث العلمية التطبيقية وتفعيلها لإفادة القطاع الزراعي وذلك بتقديم مختلف المنح للمشاريع التطبيقية في الزراعة لكل العاملين والباحثين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تقديم دعم لإنشاء وحدات إنتاجية مصغرة للتطوير التكنولوجي ولتفعيل دور الحاضنات ومراكز ريادة الاعمال الزراعية لمختلف المجالات الزراعية لرفع كفاءتها وجعلها على استعداد للتنافس في الاسواق المحلية والعالمية في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي، أعمال البستنة والصوب الزراعية الحديثة، الصناعات الغذائية وجودة وسلامة الأغذية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاعمال الزراعية وغيرها من أفرع الزراعة.

خبراء الزراعة خلال المشاركة في حفل مشروع التميز في الزراعة

خبراء الزراعة خلال المشاركة في حفل مشروع التميز في الزراعة