شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن رحلة الخطوط السعودية 314 المتجهة إلى الرياض، ورحلتى الخطوط نسما 170 المتجهة إلى جدة، و120 المتجهة إلى تبوك، ورحلة الخطوط الكويتية 1544 المتجهة إلى الكويت، تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.