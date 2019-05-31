شاهد.. خطبة الجمعة عن رمضان شهر البر والصلة بـ17 لغة إضافة إلى الإشارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الأوقاف، ترجمة مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) لخطبة الجمعة لـ17 لغة إضافة إلى لغة الإشارة، من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة. وذلك باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة ، وسبع عشرة لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة . أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا

ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا

ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا

رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا

خامسًا :للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا

سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا

سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا

ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا

تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا

عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا

الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا

الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط هنا

الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا

الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط هنا

الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط هنا

السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا

السابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط هنا Advertisements

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