شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة بسانت لويس بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، القس روفائيل حنا كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بسانت لويس ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأخذ موافقته لبدء تنفيذ مبنى خدمات لاحتياج الرعاية بالكنيسة لهذا المبنى. كان البابا تواضروس الثانى ، قد عاد مطلع الأسبوع الجارى من رحلته الرعوية بأوروبا حيث زار ألمانيا وسويسرا وانجلترا. Advertisements

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