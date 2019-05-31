شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 31/5/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على القاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

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تراجع على درجات الحرارة اعتباراً من ساعات عصر ومساء الجمعة نتيجة لبدء تراجع الكتلة الحارة.

تستمر الأجواء حارة في عموم مناطق المملكة، كما تظهر السُحب العالية في العديد من المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة الى نشطة السرعة مع ساعات العصر و مُثيرة للغبار والأتربة على المناطق الشرقية والجنوبية.

وفي خليج العقبة:- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً

تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالليالي السابقة بحيث يسود طقس معتدل.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة خاصة في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية، تعمل على إثارة الاتربة والغبار.

الطقس فى فلسطين

يطرا إنخفاض ملموس على درجات الحرارة في الجمعة الأخيرة من يشهر رمضان المبارك ويسود جو غائم جزئي معتدل الى أبعد حد في ساعات النهار ويسود جو منعش ومائل للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر . الحرارة تكون تماماً حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.



