شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب» يثني على جهود «الأوقاف».. ويؤكد: «نرفض أي خطاب يتعارض مع منهجنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مساء الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه وفد من شباب الدعاة والقيادات من الوزارة.

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قدم وزير الأوقاف والوفد المرافق له لشيخ الأزهر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، وللأزهر الشريف المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادته، مؤكدًا أن الأزهر هو المظلة الجامعة لجميع المؤسسات الدينية في مصر، وأن منهجه الوسطي هو الأساس للعمل الدعوي.

واستعرض وزير الأوقاف ملخصًا لجهود الوزارة في النهوض بالخطاب الدعوي في مصر، ورفع مستوى الأئمة والخطباء، واستعادة دور المساجد في رفع الوعي المجتمعي، وغرس قيم المواطنة والتعايش المشترك، مبينًا أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته.

من جهة أخرى أثنى شيخ الأزهر على جهود الوزارة في نشر صحيح الدين الإسلامي في مصر وعلى تعاونها المثمر مع الأزهر الشريف، داعيًا شباب الدعاة والقادة في وزارة الأوقاف إلى التمسك بالمنهج الأزهري، ورفض أي خطاب يتعارض مع هذه المنهج، مشددًا على أن منهج الأزهر هو الضامن الوحيد للاستقرار والتعايش وتماسك النسيج المجتمعي في مصر.