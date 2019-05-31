شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 31 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستضيف مكة المكرمة، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، تحت شعار «يدا بيد نحو المستقبل»، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي. Advertisements تبحث المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية. تنطلق أعمال الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، بمشاركة دول عربية. يلتقي فريقا الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، في الحادية عشر مساء، على الملعب الأولمبي برادس، في إطار مباراة النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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