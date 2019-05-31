شكرا لقرائتكم خبر عن الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من محافظات مصر، وذلك عقب إنتهاء الإمتحانات في مطلع شهر مايو الجاري، وبدأت مديريات التربية والتعليم في التصحيح وظهور النتائج خلال الأيام الماضية، ومازالت محافظات تنتظر إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.

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