شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يؤيدون تكثيف الرقابة على الأسواق مع اقتراب عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الرقابة على الأسواق مع اقتراب عيد الفطر المبارك، أيد غالبية القراء تكثيف الرقابة على الأسواق مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
وأيد 88% من القراء تكثيف الرقابة على الأسواق مع اقتراب عيد الفطر المبارك، بينما عارض 9% من القراء تكثيف الرقابة على الأسواق مع اقتراب عيد الفطر المبارك، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
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