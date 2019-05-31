شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الوادي الجديد» تعلن انتهاء موسم حصاد القمح بإجمالي 206.5 ألف فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الخميس، الانتهاء فعليًا من حصاد جميع المساحات المنزرعة بمحصول القمح للموسم الزراعي الحالي على مستوى كافة مراكز المحافظة، بإجمالي مساحة 206 آلاف و510 أفدنة، تركزت أغلبها في مركز الداخلة ومنطقة شرق العوينات.

وقال رئيس القطاع الزراعي بالوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، في بيان، إنه تم الانتهاء من أعمال حصر المساحات التي تم حصادها بالكامل على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة للموسم الحالي شهدت زيادة كبيرة عن الموسم الماضي، بواقع 22 ألفًا و510 أفدنة، حيث سجلت إحصائية العام الماضي إجمالي ما تمت زراعته بمحصول القمح 184 ألف فدان.

وأضاف المرسي أن إجمالي الرقعة الزراعية على مستوى المحافظة سجلت 408 آلاف فدان، بزيادة قدرها حوالي 43 ألف فدان عن العام الماضي التي سجلت 365 ألف فدان.