شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا السبت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو ، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع ، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وكانت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد طرحت كميات كبيرة من اللحوم الطازجة ، فى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الفطر المبارك