شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا السبت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو ، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع ، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.
وكانت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد طرحت كميات كبيرة من اللحوم الطازجة ، فى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الفطر المبارك
كانت هذه تفاصيل خبر بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.