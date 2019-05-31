شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسجل انتظاما لحركة إقلاع وهبوط رحلات مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، انتظاما لحركة إقلاع وهبوط الرحلات الدولية والداخلية الخاصة بشركة مصر للطيران، والتى التزمت بالمواعيد التى اقرها جدول التشغيل. وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلات شركة مصر للطيران اقلعت فى المواعيد المقررة لها، خاصة المتجهة إلى المملكة العربية السعودية وعلى متنها معتمرى شهر رمضان الكريم، وسجلت الشركة انتظاما فى كل الرحلات رغم ارتفاع كثافة التشغيل منذ الساعات الأولى من اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطار القاهرة يسجل انتظاما لحركة إقلاع وهبوط رحلات مصر للطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.