مصر | من "شركة سيارات" لـ"شقة مفروشة وفتيات ليل".. كواليس سرقة "لبناني" في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "شركة سيارات" لـ"شقة مفروشة وفتيات ليل".. كواليس سرقة "لبناني" في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن مفاجآت مثيرة حول واقعة ضرب وسرقة صاحب محل تحف وانتيكات لبناني الجنسية، وتبين أن المجني عليه كان يريد استئجار شقة مفروشة، لاستقطاب فتيات الليل، بعيدا عن قيود الفندق المقيم به خلال فترة أجازته.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة ضرب وسرقة صاحب محل تحف وانتيكات لبناني الجنسية، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغا من صاحب محل تحف وانتيكات، لبناني الجنسية في العقد السادس من عمره، بقيام سائق بشركة سيارات شهيرة وصحبته شخص آخر بالتعدي عليه بالضرب وسرقة متعلقاته الشخصية ومبلغ 2000 جنيه كانوا بحوزته وهاتفه المحمول.

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، فضلا عن التحفظ على كاميرات المراقبه المركبة بمكان الواقعة، وفحصها لسهولة الوصول إلى المتهمين.

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وتوصلت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى أن المجني عليه حضر إلى القاهرة منذ عده أيام، وأقام بفندق شهير بمنطقة الهرم، وكان يتنقل بين الأماكن المراد الوصول إليها، بواسطة " ابلكيشن شركة سيارات شهيرة".

وأضافت التحريات أنه قبل السرقة بيومين استخدم صاحب محل الانتيكات "الأبلكيشن"، كعادته منذ وصوله إلى القاهرة، وفور وصول سائق ونشوب حوار بين سائق السيارة و"اللبناني العجوز"، حول تكاليف الفندق المقيم به، عرض السائق على الأخير استئجار شقة مفروشة بسعر أرخص من الفندق وأنه سيوفرها له.

وأوضحت التحريات إلى أن السائق حضر إلى "أعلى الطريق الدائري" المكان المتفق عليه للذهاب للشقة ومعاينتها قبل استئجارها، وفوجئ المجنى عليه بشخص آخر رفقة السائق، وتعديا عليه بالضرب وسرقا متعلقاته.

وبفحص كاميرات المراقبه بمكان الواقعة، وتتبع هاتف المجني عليه، والتواصل مع شركة السيارات المشار إليها، تم التوصل إلى السائق، وبإعداد عدة أكمنة لضبطه تمكنت القوات من القبض عليه، وبمواجهته أرشد عن شريكه في الجريمة وتبين أنه صديقه "عاطل" في العقد الثاني من عمره، وبمواجهتهما اقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واضافا بأن المجني عليه كان يريد استئجار الشقة لاستقطاب فتيات الليل، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.