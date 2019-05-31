مصر | "أمن القاهرة" يكثف جهوده لكشف واقعة اختفاء فتاتين في مدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمن القاهرة" يكثف جهوده لكشف واقعة اختفاء فتاتين في مدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات واقعة اختفاء فتاتين فى مدينة بدر.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم وائل عرفان رئيس مباحث قسم شرطة بدر، بلاغا من عامل يفيد باختفاء ابنته الطالبة بالمرحلة الإعدادية وصديقتها.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم وائل عرفان رئيس مباحث قسم شرطة بدر، بلاغا من عامل يفيد باختفاء ابنته الطالبة بالمرحلة الإعدادية وصديقتها.
وقال الأب أن ابنته خرجت بصحبه زميلتها منذ ليله أمس لصلاة التراويح، ولم يعودوا حتى الأن، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.