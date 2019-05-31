مصر | "أمن القاهرة" يكثف جهوده لكشف واقعة اختفاء فتاتين في مدينة بدر

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم وائل عرفان رئيس مباحث قسم شرطة بدر، بلاغا من عامل يفيد باختفاء ابنته الطالبة بالمرحلة الإعدادية وصديقتها.



وقال الأب أن ابنته خرجت بصحبه زميلتها منذ ليله أمس لصلاة التراويح، ولم يعودوا حتى الأن، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.