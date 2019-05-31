أخبار مصر | تعرف على شروط التقديم في الكليات العسكرية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شروط التقديم في الكليات العسكرية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهور قليلة تفصل الطلبة الحاصلين علي الثانوية العامة علي التقديم في الكليات العسكرية لعام 2019 وتقدم الخليج 365 للقراء أهم الشروط والتعليمات التي تساعد الطالب علي التقديم لتلك الكليات.

أولا: أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية.

ألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويشترط ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على هذه الشهادة أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيدًا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد وأن يكون قد إجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكري وألا يكون الطالب قد استقال أو فصل تأديبياً من أي كلية/معهد عسكري/مدرسة عسكرية.

ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

ألا يقل طول الطالب لجميع الكليات عن 170 سم عدا الكلية الجوية فيسمـح حتى 158سم كحد أدنى.

أن يكون الطالب لائق طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة بنفس العام في حالة عدم لياقته الطبية.

أن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم اجتيازه الاختبار.

أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الأولى في زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز.

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أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية.

أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي كشف الهيئة وفقاً لتقييم لجنة الاختبار.

أن يجتاز الطالب بتفوق اختبار المعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية.

أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل أيضاً التحاليل التخصصية المتقدمة.

ويحضر الطالب صورة بطاقتة الشخصية وبطاقة والده ووالدته والقيد العائلي للوالد والقيد العائلي للجد للوالد والقيد العائلي للجد للوالدة.

ويجب على الطالب وولي أمره السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن نظراً لأن استخراجها يستغرق وقت طويل مما يؤدي إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول، فضلًا عن شهادة التخرج الخاصة بالطالب، وبيان المستندات المطلوب تجهيزها، ومكان استخراجها موجودة على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت.

أما مميزات الكليات العسكرية

الاقامة الكاملة والرعاية الطبية الكاملة المتقدمة، وتقوم بها مستشفى الكليات العسكرية ومستشفيات القوات المسلحة ومزاولة الانشطة الرياضية والعلمية لتنمية مهارات الطالب وممارسة النشاط الرياضي في جميع الألعاب.

والسماح للطلبة البارزين رياضيًا الذين يمثلون الأندية والمنتخبات

القومية بالخروج للاشتراك مع فرقهم وتلقي العلم على أحدث الأساليب والنظم، والحصول على الدرجات العلمية فى التخصصات المختلفة وإفاد الطلبة الأوائل ببعثات علمية بالدول الصديقة.

والاشتراك في مشروع إسكان القوات المسلحة بما يحقق لك الحصول على مسكن مناسب بعد التخرج طبقاً للمتيسر والاستفادة من مشروع جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، والذى يقوم على توفير احتياجات القوات المسلحة والرعاية الاجتماعية للطالب خلال فترة دراسته وبعد تخرجه، والعمل على حل مشاكله بأسلوب حضاري.

ويمنح الطالب مصروف جيب رمزى اثناء الدراسة وبالنسبة لطلبة السنة الرابعة بالكلية الفنية العسكرية وكلية الطب للقوات المسلحة يمنحوا راتب يعادل الراتب الأساسي لرتبة الملازم.

وبالنسبة للطلبة خريجي الجامعات والمعاهد العليا يمنحوا راتبًا شهريًا خلال فترة الدراسة بالكلية يعادل الراتب الأساسي لرتبة الملازم أول ويعامل من يستشهد أو يتوفى أو يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء فترة الدراسة بالكليات العسكرية وبسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة، معاملة الحالات الإصابية، معاملة الضابط من حيث التعويضات والمعاش.