انت الان تتابع السيسي يشاهد بقايا صواريخ اعترضتها السعودية في الجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى السعودية

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار الملك فهد بن عبد العزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، بشأن الاعتداءات التي جرت على الأراضي السعودية مؤخرا. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته بموقع "فيسبوك": إن الرئيس السيسي شاهد بقايا بعض الأسلحة والصواريخ التى اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي أخيرا في الجو. ووصل الرئيس السيسي، اليوم، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في استقبال السيسي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ووفد سعودي، إذ حرص الرئيس السيسي على مصافحة الوفد السعودي الذي جاء لاستقباله في مطار الملك عبدالعزيز بجدة. كما طالع الرئيس بعض الأسلحة التي تعد دليلا على الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المجال الجوي السعودي.وعقب

Advertisements