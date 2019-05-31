شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري يرد على ادعاءات «هيومن رايتس ووتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المتحدث العسكري تصريحات ، مساء الخميس، ردًا على ادعاءات منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وهي التصريحات التي جاءت في 9 نقاط ردًا على 9 نقاط جاءت بتقرير صادر عن المنظمة. المتحدث العسكري يرد على ادعاءات هيومان رايتس ووتش المتحدث العسكري يرد على ادعاءات هيومان رايتس ووتش المتحدث العسكري يرد على ادعاءات هيومان رايتس ووتش المتحدث العسكري يرد على ادعاءات هيومان رايتس ووتش المتحدث العسكري يرد على ادعاءات هيومان رايتس ووتش المتحدث العسكري يرد على ادعاءات هيومان رايتس ووتش المتحدث العسكري يرد على ادعاءات هيومان رايتس ووتش المتحدث العسكري يرد على ادعاءات هيومان رايتس ووتش المتحدث العسكري يرد على ادعاءات هيومان رايتس ووتش المتحدث العسكري يرد على ادعاءات هيومان رايتس ووتش

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