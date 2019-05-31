شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستندات هامة لتغيير اسمك فى شهادة الميلاد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل بعض المواطنين، عن الأوراق المطلوبة لتغيير الأسم الشخصى بشهادة الميلاد والرقم القومى، و"الخليج 365" يوضح الأوراق والإجراءات المطلوبة لتغيير الأسم الشخصى.
ويقول المحامى خالد عزت، إن تغيير الأسم الشخصى يتطلب عدد من الأوراق يجب أن تقدم وهى:.
1- شهادة ميلاد كمبيوتر.
2- صورة من قسيمة الزواج " والأصل "
3- صور من رقم القومى الأب والأم.
وأضاف المحامى بالنقض، أنه فى حال عدم وجود الأب لسفره أو إنشغاله فى أمر ما، يجب أن يحرر توكيل رسمى لصاحب تغيير الأسم من وإلى، لاستكمال الإجراءات القانونية،و تقدم لمصلحة الأحوال المدنية مع استخراج طلب لتغيير الأسم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.