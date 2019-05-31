أهمها الرضاعة الطبيعية منذ الولادة.. 6 رسائل للأمهات من وحدات الرعاية الصحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وحدات الرعاية سلسلة من الرسائل الصحية الهامة للأمهات لتوفير رعاية صحية سليمة إلى الأطفال حديثى الولادة. "الخليج 365" يستعرض الرسائل الصحية الخاصة بصحة الأمهات كما يلى: ارضعى طفلك رضاعة طبيعية منذ لحظة الولادة حتى الشهر السادس . بإمكان معظم الامهات أن يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية بالتشجيع والتوجيه والمساعدة العملية . التغذية بالثدى مفيدة للاثنان معا، الآم والطفل الصغير، فهى تقوى الرباط بينهم . لبن السرسوب (المسمار) بكميته القليلة سائل مناعى وغذائى متكامل فاحرصى على إرضاعه لطفلك . لا يحتاج الطفل الذى يرضع رضاعة طبيعية الى أى سوائل أو أغذية فى الشهور الستة الأولى حتى ولو كان المناخ حارا . تكرار الرضاعة للطفل ليلا ونهارا وكلما زادت الرضاعة زاد ادرار اللبن .

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