شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط: القمة العربية جاءت برسائل واضحة وحازمة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، أن القمة العربية الطارئة التى انعقدت بمكة المكرمة، جاءت لكى ترسل رسالة واضحة وحازمة للغاية لكل من يتدخل فى شأن الخليج أو يتعرض لدولة الأمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، بأن أمن منطقة الخليج، جزء من الأمن القومى العربى.

وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية السعودى إبراهيم العساف وأمين مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزيانى، عقب القمة العربية: "رسالة حازمة بعد التدخل فى الشأن الداخلى للدول العربية.. ثالثا: الوقوف والإدانة الواضحة ضد الهجمات سواء الموجة للملاحة الإمارتية أو التعرض لمعامل النفط فى المملكة العربية السعودية".

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وأشار أبو الغيط إلى مطالبة رؤساء وقادة الدول خلال القمة بوضع استراتيجية واضحة للأمن القومى العربى، مؤكدا أن رد الفعل العربى كان سريعا للغاية لانعقاد هذه القمة.

وأكد أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية والجامعة العربية لا تدفع نحو مواجهة فى منطقة الخليج، ولكن تطالب بعودة الاستقرار وتحقيق الهدوء، لكن بشرط احترام الحقوق والعربية ووقف أى تدخلات خارجية فى الشأن العربى.