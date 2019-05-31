شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية: إيران معزولة دوليا.. ونهج المملكة واضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، إن نهج المملكة العربية السعودية واضح، ودعت مرارا وتكرارا لعلاقة سلمية بناءة مع إيران، وهذا كان واقعا خلال الـ40 عاما منذ الثورة الإيرانية.
وأضاف "العساف"، في كلمة بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة العربية الطارئة المنعقدة في المملكة العربية السعودية، إن ما يجري حاليا عكس ذلك، فالمملكة كتاب مفتوح مع باقي الدول، ولكن إيران معزولة دوليا.
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