لأول مرة.. خط طيران من كوريا الجنوبية إلى "أبو سمبل" أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، عن تشغيل خط طيران "شارتر" مباشر بين كوريا الجنوبية وأبوسمبل بأسوان بداية من شهر أكتوبر المقبل وحتى شهر مايو عام 2020، بمعدل رحلة واحدة أسبوعية، بجانب تسيير خط طيران أخر إلى القاهرة خلال تلك الفترة.

وأضاف عجمي، لمصراوي، اليوم، أن خط الطيران المباشر بين كوريا الجنوبية وأبوسمبل يعمل المرة الأولى في تاريخ السياحة الكورية، ويستمر إلى مدينة الأقصر ثم إلى الغردقة ويختتم في مدينة القاهرة، لافتا إلى استمرار خط الطيران الكوري 6 أشهر بمعدل طائرة واحدة أسبوعيا تبدأ بأبي سمبل وتختتم في القاهرة.

Advertisements

ونوه إلى أن الطيرن "الشارتر" بصفة عامة يعمل في الأقصر بمعدل 7 طائرات أسبوعيا خلال موسم الصيف الجاري لكن في شهر يوليو المقبل يبدأ الطيران الإسباني في العمل بمعدل 3 طائرات أسبوعيا، على أن يزيد الطيران الشارتر" إلى 17 طائرة أسبوعيا إلى الصعيد.

وتابع: "عدد السياح الكوريين بمصر خلال عام 2010 تجاوز الـ 800 ألف سائح، ويرجع ذلك إلى جهود القطاع السياحي لعودة الحركة الوافدة من كوريا إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011".

وأكد رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن شهر أكتوبر المقبل يشهد أيضا زيادة في الطيران "الشارتر" إلى 22 طائرة من أوروبا وآسيا، ونتوقع أن يكون صيفا هائلا ورائعا.