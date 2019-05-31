محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء الموجه الحارة أمس الخميس والتي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين والبدء في الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة اعتبارا من اليوم الجمعة.
وقال رئيس الهيئة -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن السبب في ذلك التأثر بمرتفع قادم من جنوب القارة الإفريقية وستشهد القاهرة والسواحل الشمالية بالبلاد اعتدالا بدرجات الحرارة لتسجل على القاهرة 38 درجة.
وتوقع أن تشهد البلاد خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك تحسنا في الطقس واستقرارا بدرجات الحرارة مع وجود فرص لسقوط أمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر الموجة الحارة انتهت.. الأرصاد تعلن بدء انخفاض درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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