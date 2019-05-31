التذكرة تبدأ بـ5 جنيهات.. "الأهرامات" تعلن استعداداتها لعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، استعداد منطقة الأهرامات لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الجمعة، موضحا أن هناك تكثيفًا في أعداد أفراد الأمن من شرطة السياحة والآثار لتأمين المنطقة بالكامل.

وأضاف محيي الدين، لمصراوي، اليوم، أن هناك تكثيفًا في عدد "النبطشيات" لمفتشي الآثار على أماكن الزيارة لتغطية عمليات الوعي الأثري والحفاظ على الأثر ومنع أي سلوكيات خاطئة تصدر من بعض الزوار، بجانب توجيه مسار الزيارة للجميع للتسهل على الزائرين.

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وأوضح أن المناطق الأثرية المتاحة والمفتوحة للزيارة بالهرم، تتمثل في الهرم الكبير وأهرامات الملكات والمقابر بالجبانة الشرقية والغربية ومعبد الوادي في أبوالهول، لافتا إلى استمرار أسعار التذكر كما هي دون رفع أسعارها وتبلغ للمصريين 20 جنيها وللطالب 5 جنيهات.

وكشف محيي الدين، عن وجود زيادة في عدد صرافي التذاكر لتغطية أعداد الزوار المنتظرة خلال العيد؛ لمنع الزحام والتكدس وتسهيلا على الزائرين، مع تخصيص صرافين للسيارات "الملاكي والسياحة"، متوقعا أن يكون الإقبال أكبر بكثير عن المواسم الماضية وهذا الموسم مبشر ونسبة الإقبال السياحي أكبر بكثير عن غيرها من الأعوام الماضية.

ووجه رسالة للمصريين قائلا: "تعالوا استمتعوا بتاريخ بلدكم والأهرامات تفتح ذراعيها لاستقبال المصريين في العيد".