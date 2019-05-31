مصر | تحريات مباحث القاهرة تكشف لغز مقتل عجوز السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحريات مباحث القاهرة تكشف لغز مقتل عجوز السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت التحريات الاولية التى قام بها رجال مباحث السلام فى واقعة مقتل مسن داخل منزله، مرتديآ فميص نوم، أنها محاولة تضليل فريق البحث، عن طريق الشك فى المجنى عليه، حيث قاك رجال مباحث السلام، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، تحرياتهم لكشف غموض وملابسات العثور على جثة مسن مطعون ومرتديآ قميص نوم.

وكان قسم شرطة السلام، تلقى بلاغا من نجل المقتول، يفيد بالعثور على جثة أبيه المسن بمنطقة اسبيكو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 سنة وبها عدة طعنات يرتدي قميص نوم، تم نقله إلى المشرحة.

وقام فريق من المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها لتحديد هوية الجانى والتى اكدت خروج أحد المعارف قبل إكتشاف الجثة، كما استمع فريق آخر لشهود العيان، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات