شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر من أكثر الدول تأثرًا بتغيرات المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر من أكثر الدول تأثرا بتغيرات المناخ، لذا وصلت الحكومة بفضل مجهوداتها في المساعدة على مواجهة ذلك التحدي بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وطرح اللمبات الموفرة للطاقة، وعمليات تكيف المحاصيل، وإعادة التدوير، وترشيد استهلاك المياه.

واشارت فؤاد خلال حفل إطلاق استراتيجية محافظة الجيزة لتغير المناخ برعاية وزارتي البيئة والإسكان إلى أهمية التصدي للتغيرات المناخية، خاصة أن هذه ان القضية لا تندرج تحت مسئولية جهة واحدة، فهي تعتبر تحدي تنموي وليس بيئي، كما أنها تؤثر على ارتقاء الدول وتنمية المحاصيل ومسارات التنمية بشكل عام. لذا فهناك وزارات مختلفة مثل وزارة الإسكان، ومحافظة الجيزة، بالاضافة إلى وزارة البيئة تعمل على التصدي لذلك التحدي الكبير الخاص بالتغيرات المناخية.



ولفتت فؤاد إلى أن محافظة الجيزة مختلفة عن باقي المحافظات من ناحية الكثافة السكانية والتربة، لذا قبلت وزارة البيئة التحدي لوضع استراتيجية تتحدي تأثيرات تغيرات المناخ بالمحافظة، مشيرة إلى أن الدكتورة منال عوض، نائب محافظ الجيزة السابق، ومحافظ دمياط الحالي شاركت في العديد من نقاط الاستراتيجية بمجهوداتها التي بذلتها خلال وجودها في المحافظة.

من جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ان محافظة الجيزة تعد على إعداد استراتيجية تغير المناخ منذ عام ٢٠١٦ الماضي، من خلال إعداد مخطط اولي للاستراتيجية بمساعدة شركاء التنمية وكالة التعاون الألمانية والاتحاد الأوروبي ووزارة البيئة.

وأضاف المحافظ، ان المحافظة أعدت حزمة مشروعات لرفع كفاءة المنظومة البيئية بالمحافظة. لافتا إلى أن اهم المشروعات هو إنشاء مدفن صحي آمن كون المحافظة لا تمتلك سوي مدفن واحد بمنطقة شبرامنت.

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وأوضح أن الخطة تتضمن تنفيذ مصانع لتصدير المخلفات البلدية والزراعية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه مخطط أيضا إنشاء مدفن للمخلفات الخطرة.

مؤكدا، أنه جاري إنشاء مصنع لتدوير مخلفات الهدم والبناء وإعادة استخدامها في مشاريع المحافظة.

وأكد أن محافظة الجيزة هي الأولى على مستوى الجمهورية التي تقوم بإعداد استراتيجية لتغير المناخ وذلك في إطار مواكبة اتجاه الدولة فيما يتعلق باتخاذ خطوات جدية في طريق التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

لافتا إلى ان المحافظة قامت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة البيئة بإعداد الإطار العام باستراتيجية تغير المناخ بالمحافظة، ومن المخطط أن يشكل الإطار العام لاستراتيجية تغير المناخ أساسًا لاستراتيجية شاملة يتم تطويرها في السنوات المقبلة. كما ستعتمد المحافظة على هذه الاستراتيجية في جذب استثمارات القطاع الخاص والجهات المانحة في تمويل بعض المشروعات الحيوية بالمحافظة التي سيكون لها دور في التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتهدف إلى تحقيق تنمية منخفضة الإنبعاثات، ومجتمع ذَا مرونة للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

من جانبه، أكد سباستيان فيلدر نائب مدير التعاون التنموى الألمانى، ان شوارع القاهرة أصبحت أكثر نظافة عما كانت، مشيرا إلى أنه عند قدومه إلى مصر في بداية عمله بها كانت تبدى ابنته استغرابها من إلقاء المخلفات بالشوارع، وهو ما اختلف تماما في الوقت الحالي، حيث أصبحت الشوارع تسهد تغيرا ايجابيا في مستوي النظافة.

وأضاف أن التغير الايجابي على نظافة الشوارع يدعم ملف السياحة، خاصة أن السائحين دائما ما تجذبهم المناطق الخضراء، مشيرا إلى دعمهم خطة الدولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لاستقرار هذا الملف، بما يعود بالنفع على الكثير من الملفات.

وأكد رالف جروتنهوف، مدير برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية، ممثلا عن هيئة التعاون الدولي الألمانى، إن الهيئة منذ عام 56 وهي تنفذ مشروعات في مصر في العديد من المجالات، من بينها 3 مشروعات جاري العمل عليها، هي: التنمية في المناطق الحضرية، والذي بدأ في 2010، لمواجهة التحديات الناشئة في مصر، وإنشاء البنية التحتية بالمشاركة.

وأشار إلى أنه يهدف للتركيز على أفضل الممارسات وتوفيق أوضاع البنية المحيطة مع التغيرات المناخية بالقاهرة الكبري، لزيادة درجاتزالحرارة بتلك المحافظات، من خلال العديد من الاقتراحات مثل زراعة الأسطح الخاصة بالمنازل، لتخفيض درجات الحرارة.