شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام صادمة عن المعتقلين فى تركيا.. تعرف على الأعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أعداد المعتقلين فى تركيا الى نحو غير مسبوق منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم عام 2003 ،وبزيادة هائلة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على اردوغان عام 2016 بحسب الرصد الذى قدمته منظمات حقوقية دولية ،وفيما يلى أبرز الارقام عن المعتقلين فى تركيا

- يوجد في السجون التركية حالياً أكثر من 194 ألف معتقل صدر ضده أحكام قضائية

-عدد الموقوفين فى السجون التركية دون أن يصدر ضدهم أحكام قضائيى يصل الى 60 الف متهم

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-ارتفع عدد المعتقلين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة من 180 الف معتقل الى 250 الف

-ارتفعت نسبة المعتقلين فى تركيا منذ وصول العدالة والتنمية الى السلطة بنسبة 315%

-عدد المعتقلين حاليا فى تركيا هو الاعلى فى تاريخ الجمهورية التركية منذ تأسيسها