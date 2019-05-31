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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى من مكة المكرمة: العرب لن يقبلوا تهديد أمنهم القومي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن خالص الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، لدعوته لعقد هذه القمة في مكة المكرمة وعلي كرم الضيافة وحسن التنظيم.
وقال خلال كلمته بالقمة الطارئة فى مكة المكرمة، أن "قمتنا تنعقدفي ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه المنطقة".
وشدد الرئيس السيسى على أن امن منطقة الخليج يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري، وأي تهديد يقتضي منا جميعا مواجهته بمنتهي الحكمة والحسم، مؤكداً على أن العرب ليسوا علي استعداد أن يقبلوا بأي شكل بتهديد أمنهم القومي.
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