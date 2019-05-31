شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى من قمة مكة: العرب لن يتسامحوا مع أى تهديدات ومتمسكون بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته خلال قمة مكة إن العرب لن يتسامحوا مع أى تهديدات تمس أمنهم وسلامتهم، لكن الدول العربية متمسكة فى الوقت نفسه بالسلام

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