الملك سلمان: القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا الأولى.. ويدنا ممدودة للتعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين ، خلال رئاسة القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة، أن القضية الفلسطينية ستظل هى قضيتنا الأولى، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه حساب التشريعات والقوانين الدولية.
وشدد الملك سلمان، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة، بمكة المكرمة، على ضرورة مواجهة ما يقوم به النظام الايرانى من تهديد امن واستقرار الدول والشعوب العربية، والتصدى لها بموقف رادع لممارسات الارهابية الايرانية فى المنطقة وتماديه فى ذلك ، مضيفا أن دولنا وشعوبنا استطاعت مواجهة المكائد الإيرانية وتحقيق التقدم الاقتصادي، وعلينا السعي لجعل العالم العربي مركزا ثقافيا واقتصاديا مؤثرا، متابعاً: ": يدنا ممدودة للتعاون مع دول المنطقة لتعزيز التنمية بما في ذلك الشعب الإيراني".
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