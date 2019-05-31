شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 22 38

شبين الكوم 21 37

طنطا 20 36

دمنهور 20 36

الإسكندرية 22 29

بلطيم 21 28

مطروح 20 27

السلوم 19 31

سيوة 22 37

بورسعيد 23 27

دمياط 22 27

الزقازيق 18 39

الإسماعيلية 19 38

السويس 19 37

العريش 18 31

رفح 18 31

رأس سدر 22 37

نخل 15 37

نويبع 27 38

طابا 23 35

كاترين 21 34

الطور 24 32

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 27 39

مرسى علم 27 38

الفيوم 22 39

بني سويف 22 39

المنيا 22 40

أسيوط 24 41

سوهاج 24 42

قنا 26 43

الأقصر 29 44

أسوان 31 45

أبوسمبل 25 42

الوادي الجديد 28 44

شلاتين 26 38

أبو رماد 26 37

حلايب 27 35

رأس حدربة 27 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

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الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 44

المدينة 32 43

الرياض 28 42

المنامة 32 39

أبو ظبي 29 40

الدوحة 30 42

الكويت 30 45

دمشق 19 39

بيروت 23 31

عمان 19 37

القدس 19 32

غزة 21 29

بغداد 25 43

مسقط 33 38

صنعاء 14 27

الخرطوم 31 41

طرابلس 17 23

تونس 13 24

الجزائر 14 20

الرباط 17 32

نواكشوط 22 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 31

إسطنبول 18 28

إسلام آباد 25 41

نيودلهي 29 45

جاكرتا 25 33

بكين 15 30

كوالالمبور 24 33

طوكيو 19 24

أثينا 17 30

روما 11 23

باريس 14 24

مدريد 15 31

برلين 12 23

لندن 13 22

مونتريال 08 23

موسكو 13 24

نيويورك 16 23

واشنطن 21 31