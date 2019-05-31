شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة الحكومة المرسلة للبرلمان بشأن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت حكومة المهندس مصطفي مدبولى ،رئيس الوزراء، لمجلس النواب، تفاصيل برنامجها بشأن مبادرة "مصر تُصنع الإلكترونيات"، ضمن منظومة التحول الرقمي المرسلة للبرلمان فى إطار مشروع الموازنه العامه للعام المالى الجديد"2019-2020" ،والتى تعد واحدة من معالم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية فى الوقت الراهن.

ويأتي إطلاق المبادرة الرئاسية لمضاعفة صادرات الإلكترونيات المصرية، كما توفر الآلاف من فرص العمل للأيدى العاملة الماهرة والمهندسين المتخصصين فى هذا المجال.

ونرصد أبرز ما جاء ببرنامج الحكومة بشأن هذه المبادرة " 2019-2020":-

​- تضمنت منتجات مستهدف تصنيعها مثل أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية وأجهزة الملاحة والصناعات المُغذية لها ومنتجات إضاءة وتليفزيونات وشاشات مزودة بوحدات العرض البلورية السائلة (LED) والعدادات الذكية وأنظمة الطاقة الشمسية كالخلايا الشمسية ومحولات الطاقة ووحدات التحكم وبطاريات تخزين الطاقة.

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- وتستهدف المبادرة جعل مصر المركز والمصنع الإقليمى للسوق الأوروبية والشرق أوسطية والأفريقية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات

-جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر دعائم الاقتصاد المصرى، والمساهمة فى مضاعفة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

-وتقوم المبادرة على محورين رئيسيين تصميم وتطوير الدوائر والنُظم الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية، وتصنيع الإلكترونيات ذات العمالة الكثيفة.

-ستعتمد الحكومة فى تنفيذ مبادرتها الاستثمار المباشر فى المناطق التكنولوجية عبر إنشاء مجمعات متخصصة لتصميم وتصنيع الإلكترونيات

- بجانب الاستثمار بشراكات فى رأس المال مع الشركات صاحبة التكنولوجيا وتعميق المنتج المحلى.

- والعمل على تنفيذ برنامج جذب رأس المال فى المناطق التكنولوجية والقرى الذكية.