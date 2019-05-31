لو هتفطر برا ولا مسافر.. اعرف توقعات حالة طقس "الويك إند"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل درجات الحرارة ارتفاعها بكافة الأنحاء اليوم الجمعة "الويك إند" فى ظل الارتفاع التدريجى الذى شهدته كافة الأنحاء بالبلاد بدء من الثلاثاء الماضى ، ووصلت ذروته اليوم الخميس حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة اليوم 39 درجة ، مع توقعات بانخفاض طفيف بالدرجات بداية من اليوم الجمعة بمعدل درجة يعقبة انخفاض درجتين بمعدل درجتين مع يوم الأحد . وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة "الويك إند" وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية كما يلى: 1- توقعات بانخفاض طفيف بمعدل درجة على كافة الأنحاء 2- يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية 3- توقعات بطقس شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا 4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد Advertisements 5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا 6- الرياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء 7- تنشط الرياح أيضا على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية 8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة 9- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة 10- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة 11- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة 12- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات 13- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة

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