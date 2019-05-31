السيسي: فلسطين قضية العرب المركزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لابد من تحقيق مقاربة استراتيجية بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تشهدها دول المنطقة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته باجتماع القمة العربية الطارئة التي تستضيفها السعودية، اليوم الخميس: "المقاربة الاستراتيجية المنشودة للأمن القومي العربي تقتضي التعامل بالتوازي مع جميع مصادر التهديد بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قضية فلسطين، قضية العرب المركزية، ولا يمكن حل أي مشكلات بدون تبني وتحقيق مطالب الفلسطينيين، وأهمها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع الرئيس: "لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية للأمن القومي العربي دون تصور واضح لمعالجة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن واستعادة هذه الدول ذات سيادة وموحدة وليست خاضعة لتدخلات دولية أو من أمراء الحرب والميليشيات الإرهابية".