الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن إجازة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 22 تابع، الصادر بتاريخ 30 مايو 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1285 لسنة 2019، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو لعام 2019 حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2019 للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.

وجاء النص القرار: