برلماني يطالب بإلغاء تحصيل وزارة الرياضة مبالغ من الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - ‏كتب- أحمد علي:

طالب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب، الحكومة بإلغاء خصم وزارة الشباب والرياضة مبالغ مالية من مستحقات الأندية لديها بدعوى مستحقات النشر في الجريدة الرسمية.

وقال "مرشد"، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا لوزارة الشباب والرياضة: "يجب إلغاء خصم هذه المبالغ خاصة أن الأندية عليها مستحقات مالية كبيرة لدى العديد من الجهات وأصبحت عاجزة عن سدادها لندرة مواردها المالية الذاتية".

وأكد مرشد، أن تحصيل وزارة الشباب والرياضة لهذه المبالغ من الأندية مخالف للقانون، لأن النظام الأساسي للأندية التي توفق أوضاعها دون رسم وهذا معناه أن تحصيل هذه المبالغ مخالف للقانون متهما وزارة الشباب والرياضة بمخالفة القانون.