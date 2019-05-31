مصر | هبوط حاد في الدورة الدموية السبب وراء وفاة سجين بقسم شرطة حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط حاد في الدورة الدموية السبب وراء وفاة سجين بقسم شرطة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى نزيل داخل حجز قسم شرطة حلوان، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، حيث كان يعانى من مرض الكبد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.



تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بوفاة محتجز على ذمة قضايا،

وأكدت التحريات أن المسجون تعرض إلى وعكة صحية داخل الحجز بسبب إصابته بمرض الكبد، ولا توجد أي شبهه جنائيه فى الواقعة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.