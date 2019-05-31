الطيب: يجب رفض أي خطاب يتعارض مع منهج الأزهر

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أحمد الطيب شيخ الأزهر
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه وفد من شباب الدعاة والقيادات من الوزارة. وقدم وزير الأوقاف والوفد المرافق له لفضيلة الإمام الأكبر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لفضيلته موفور الصحة والعافية، وللأزهر الشريف المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادة فضيلته، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو المظلة الجامعة لجميع المؤسسات الدينية في مصر، وأن منهجه الوسطي هو الأساس للعمل الدعوي.
واستعرض الدكتور محمد مختار جمعة، ملخصا لجهود الوزارة في النهوض بالخطاب الدعوي في مصر، ورفع مستوى الأئمة والخطباء، واستعادة دور المساجد في رفع الوعي المجتمعي، وغرس قيم المواطنة والتعايش المشترك، مبينا أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته. من جهة أخرى، أثنى فضيلة الإمام الأكبر على
واستعرض الدكتور محمد مختار جمعة، ملخصا لجهود الوزارة في النهوض بالخطاب الدعوي في مصر، ورفع مستوى الأئمة والخطباء، واستعادة دور المساجد في رفع الوعي المجتمعي، وغرس قيم المواطنة والتعايش المشترك، مبينا أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته.
من جهة أخرى، أثنى فضيلة الإمام الأكبر على جهود الوزارة في نشر صحيح الدين الإسلامي في مصر وعلى تعاونها المثمر مع الأزهر الشريف، داعيا شباب الدعاة والقادة في وزارة الأوقاف إلى التمسك بالمنهج الأزهري، ورفض أي خطاب يتعارض مع هذه المنهج، مشددا على أن منهج الأزهر الضامن الوحيد للاستقرار والتعايش وتماسك النسيج المجتمعي في مصر.
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