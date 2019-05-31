شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت أعمال القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة، مساء الخميس. وتبحث القمة العربية الطارئة التهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج بعد الهجمات على 4 سفن وناقلات نفط في المياه الإماراتية، وبعد الحشد العسكرى الأمريكى في المنطقة، كما تبحث الهجمات التي تعرضت لها المملكة من قبل الميليشيات الحوثية، وتركز على عملية السلام والقضايا والأزمات العربية.

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