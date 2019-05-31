شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل قصر الصفا بمكة المكرمة للمشاركة فى أعمال القمة العربية الطارئة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر الصفا بمكة المكرمة للمشاركة فى أعمال القمة العربية الطارئة بالمملكة العربية السعودية. كما توافد القادة العرب على قصر الصفا للنشارمة فى القمة، والتى ستبدأ بعد قليل وذلك عقب انتهاء القمة الخليجية الطارئة.

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