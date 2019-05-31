شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود بسنترال الجيزة.. ولا تأثير على خدمات الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب قبل قليل داخل صالة التكييف المركزي بسنترال الجيزة. وذكرت الشركة المصرية للاتصالات- في بيان اليوم الخميس، أن عددا من قيادات المصرية للاتصالات انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإطفاء لحظيا، وتقييم حجم الخسائر، والتأكد من عدم تأثير الحريق على خدمات الاتصالات بالمنطقة المحيطة، وتباشر قوات الأمن وفرق التحقيق عملها للوقوف على أسباب نشوب الحريق.

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